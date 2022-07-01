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Правительство России перевело расчеты за зерно в рубли

, 21:09

Правительство России перевело расчеты за зерно в рубли
пшеница, фото: unsplash.com/photos/JkfNpgk8oNw

Правительство России перевело расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло в рубли. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано: «Базовую цену для расчета пошлин на экспорт пшеницы установить 15 тысяч рублей вместе 200 долларов США. На ячмень и кукурузу 13875 тысяч рублей вместо 185 долларов США».

Россия перешла на расчеты в рублях за поставки газа после того, как президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Перевести в рубли расчеты за поставки зерна предложил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

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