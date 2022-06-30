Депутат ГД Гутенев: Участники СВО из гражданских лиц также могут рассчитывать на статус ветерана

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30 июня 2022, 17:49

Госдума РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Российские парламентарии готовятся рассмотреть законопроект, который предусматривает наделение гражданских лиц, принимающих участие в спецоперации на Украине и в Донбассе, статусом ветерана боевых действий. Такую информацию ФАН сообщил председатель комитета по промышленности Владимир Гутенев.

Парламентарий уточнил, что в данную категорию гражданских людей относятся врачи, строители, технические специалисты и многие другие. Все представители этих профессий рискуют наряду с военными своими жизнями, выполняя необходимые задачи в зоне специальной операции.

«Уверен, что все фракции поддержат наш законопроект», — подчеркнул депутат.

Проект на рассмотрение парламента внесла фракцией «Единая Россия». В случае принятия закона лица, о которых идет речь, могут рассчитывать на социальную поддержку от государства.