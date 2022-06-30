Президент Лукашенко о применении ЯО: «Мы должны порох держать сухим по всем направлениям»

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30 июня 2022, 17:22

Александр Лукашенко, Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко провёл в четверг, 30 июня, встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Политики обсудили ряд важных вопросов и текущую ситуацию в мире.

В разговоре с российским министром Лукашенко сравнил события с 1941 годом, а также призвал Москву «быть готовыми» к применению ядерного оружия.

«Они же (самолеты НАТО у границ Союзного государства – прим. ред.) летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы завтра ядерную бомбу в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Мы должны быть готовы. Мы должны порох держать сухим по всем направлениям. Нам эта война не нужна», − подчеркнул белорусский лидер.