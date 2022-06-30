Песков не стал комментировать отвод российских войск с острова Змеиный

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться к военным за деталями отвода российских войск с острова Змеиный. Сам он комментировать этот факт не стал.
Во время пресс-колла в четверг журналисты задали пресс-секретарю президента РФ вопрос, отдавал ли Владимир Путин лично распоряжение российским войскам оставить остров.
«Все детали тоже к военным», - коротко ответил на этот вопрос Песков.
В четверг утром Министерство обороны РФ сообщило, что Россия вывела свои подразделения с острова Змеиный в качестве жеста доброй воли. В ведомстве уточнили, что таким образом мировому сообществу продемонстрировано: Москва не препятствует усилиям ООН для создания коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с украинской территории.