Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун вызвал истерику у британских СМИ поддержкой Путина

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30 июня 2022, 14:07

Путин и Экклстоун, Kremlin Pool/ Global Look Press

Неожиданный эпизод в антироссийской риторике Запада устроил бывший руководитель знаменитой «Формулы-1» Берни Экклстоун в эфире «Доброе утро, Британия». Его заявление буквально повергло в истерику британские СМИ и таблоиды.

«Я бы по-прежнему принял пулю за Путина. Лучше бы обойтись без ранений, но я бы словил пулю, потому что он первоклассный человек и поступает так, как считает верным. Он делает это ради России», − подчеркнул в своём комментарии Экклстоун.

Напомним, британский бизнесмен Берни Экклстоун ещё в статусе директора компании Formula One Group, приезжал в Сочи, где 10 октября 2014 года открылся первый в истории «Формулы-1» Гран-при России. Тогда иностранец также был в восторге от политики российского лидера.