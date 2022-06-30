Медведев заявил, что разговоры об угасании международного права преувеличены

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30 июня 2022, 12:57 Источник: РИА "Новости"

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг, 30 июня, что разговоры об угасании международного права преувеличены, однако определенные коррективы в данном вопросе потребуются.

Дмитрий Медведев отметил, что хаос, который нарастает в международных отношениях, в последние годы сделал весь мир и систему общественных отношений нестабильными и значительно менее правовыми. По словам зампредседателя Совета Безопасности, политические процессы проникли в плоскость юриспруденции, что повлекло за собой двойные стандарты толкования ключевых норм права.

Медведев выразил мнение, что разговоры об угасании международного права как основания устойчивости международных отношений являются преувеличенными, но очевидна необходимость во внесении коррективов как в публичное, так и в частное право.