Зеленский берёт НАТО на испуг «российской опасностью»

Аргументы Недели → Политика 13+

29 июня 2022, 15:31

Владимир Зеленский, гарант Украины, APUkraine/ twitter.com/ Global Look Press

Украинский президент Владимир Путин обратился к представителям Североатлантического альянса с очередным «стратегическим видением». Глава Украины попытался напугать страны блока тем, что после завершения СВО «они будут следующими».

Зеленский считает, что в будущем году Москва «начнёт войну» против других государств, среди которых есть и члены НАТО, что кардинально изменить ситуацию. Он категорично спрашивает своих кураторов: «Кто следующий после Украины?»

«Цели России известны. Они очевидны. Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву — не как на члена вашего Альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают как возможную будущую», — цитирует обращение Зеленского ФАН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления на саммите НАТО в Мадриде сравнил политику Североатлантического альянса со старыми турникетами в киевском метро.