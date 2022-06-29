Сенатор Цеков: европейские политики делают воинственные заявления, поскольку понимают, что Украина проигрывает

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29 июня 2022, 13:05 Источник: РИА "Новости"

сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia/globallook.com

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в рамках беседы с журналистами в среду, 29 июня, выразил мнение, что воинственные заявления европейских политиков связаны с тем, что в ЕС понимают – Украина проигрывает.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что конфликт на Украине может быть решен только "на поле боя".

По мнению Сергея Цекова, данное высказывание бельгийского премьера только подтверждает, что конфликт на украинской территории развязали США и страны Европейского союза, так как они теряли лидерство на международной арене якобы из-за "упрямства" РФ.

Сенатор полагает, что на Западе осознают, что Украина проигрывает, поэтому пытаются ее воодушевить подобными высказываниями.