Российская авиация в рамках спецоперации на Украине уничтожила французские самоходные установки «Цезарь»

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29 июня 2022, 12:48 Источник: РИА "Новости"

Су-35, сайт МО РФ

В Министерстве обороны РФ сообщили, что авиация страны уничтожила в районе острова Кубанский на Украине подразделение самоходных артиллерийских установок "Цезарь", произведенных во Франции.

За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 39 пунктов управления ВСУ, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, среди которых подразделение французских самоходных установок "Цезарь" и шесть складов с боеприпасами.

Кроме того, российские военные ликвидировали украинскую живую силу и военную технику в 216 районах.