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Источник в Совбезе сообщил о планах Зеленского выступить на заседании СБ ООН по Украине

, 20:37 Источник: РИА Новости

Источник в Совбезе сообщил о планах Зеленского выступить на заседании СБ ООН по Украине
Владимир Зеленский, фото из соцсети Вконтакте

Украинский президент Владимир Зеленский попросил об организации его выступления по видеосвязи на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Украине.

РИА Новости со ссылкой на источник в СБ ООН передает, что председательствующая Албания удовлетворит запрос президента Украины.

"Президент Владимир Зеленский направил просьбу о его выступлении по видеосвязи на сегодняшнем заседании Совета безопасности, и председательствующая в Совбезе Албания планирует удовлетворить его просьбу", - сказал собеседник информагентства.

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