Премьер Шотландии Стерджен: Референдум об отделении от Британии пройдёт 19 октября 2023 года

Глава правительства Шотландии Никола Фергюсон Стерджен официально объявила, что референдум об отделении страны от Великобритании пройдет 19 октября 2023-го года.
Поводом для ускорения политического вопроса стали результаты последних парламентских выборов в Шотландии на которых победили местные сторонники отделения.
Премьер отметила, что выбор будет задан кардинальный: продолжать жизнь вместе с англичанами или полностью отделиться, получив суверенитет.
Официальный Лондон поспешил заявить, что выступает против подобного референдума. Британские власти боятся, что повторения прошлого плебисцита не будет, и шотландцы скажут Лондону нет.