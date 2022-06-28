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Премьер Шотландии Стерджен: Референдум об отделении от Британии пройдёт 19 октября 2023 года

, 17:48

Премьер Шотландии Стерджен: Референдум об отделении от Британии пройдёт 19 октября 2023 года
Шотландия, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава правительства Шотландии Никола Фергюсон Стерджен официально объявила, что референдум об отделении страны от Великобритании пройдет 19 октября 2023-го года.

Поводом для ускорения политического вопроса стали результаты последних парламентских выборов в Шотландии на которых победили местные сторонники отделения.

Премьер отметила, что выбор будет задан кардинальный: продолжать жизнь вместе с англичанами или полностью отделиться, получив суверенитет.

Официальный Лондон поспешил заявить, что выступает против подобного референдума. Британские власти боятся, что повторения прошлого плебисцита не будет, и шотландцы скажут Лондону нет.

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Политика