Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала фото и координаты центров принятия решений Запада, поддерживающих украинских националистов

Аргументы Недели → Политика 13+

28 июня 2022, 17:46

Пентагон, Tsgt. Jack Sanders/Dod

Госкорпорация «Роскосмос» в преддверии саммита НАТО продемонстрировала снимки и координаты центров принятия решений Запада из космоса. Фотографии, сделанные спутником «Ресурс-П», опубликованы в Telegram-канале «Роскосмоса».

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Мадриде 28—30 июня.

«Пока представители 30 стран НАТО, его партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, "Роскосмос" публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых "центров принятия решений", поддерживающих украинских националистов», — указано в сообщении госкорпорации.

На снимках видны Белый дом и Пентагон в Вашингтоне, конгресс-центр IFEMA в Мадриде, минобороны Великобритании, Рейхстаг и ведомство канцлера ФРГ в Берлине, Елисейский дворец в Париже.

В сообщении также указаны их координаты. Так, на всякий случай.