Бывшего президента Украины Кучму лишили звания почётного гражданина Севастополя

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28 июня 2022, 16:37

Кучма и Ельцин, Roman Denisov, Роман Денисов/ Russian Look

Политический деятель, бывший президент Украины Леонид Кучма лишён звания почётного гражданина Севастополя решением депутатов Законодательного собрания города. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает «Интерфакс».

За постановление о снятии звания проголосовали 16 депутатов, двое высказались против такого решения и ещё двое воздержались. Секретариат Заксобрания не уточнил, почему данное решение было принято только сейчас.

Как подчеркнул депутат Василий Пархоменко, Кучма долгое время представлял Украину при заключении Минских соглашений. Но его позиция не в последнюю очередь привела к горячей фазе конфликта.

Отметим, 20 апреля 2022 года парламент Крыма также лишил Кучму звания почетного крымчанина.