Daily Mail сообщает, что министр обороны Великобритании Уоллес попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет

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28 июня 2022, 07:59 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Ian Davidson / globallookpress.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к премьеру Борису Джонсону с просьбой нарастить военные расходы, а также увеличить к 2028 году оборонный бюджет страны. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно последней информации, Бен Уоллес просит выделить в год дополнительные десять миллиардов фунтов стерлингов (12,2 миллиарда долларов) на военные расходы. Также предполагается, что глава Минобороны Великобритании попросит премьер-министра к 2028 году увеличить годовой оборонный бюджет страны с 2% ВВП до 2,5%.

Кроме того, Уоллес в письме якобы заявил о существенных недостатках в оборонных возможностях Британии, в частности, речь идет о нехватке дронов, пилотов и людей для работы на атомных подлодках.