Шольц заявил, что лидеры «Большой семерки» продолжат «усиливать давление на Путина»

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27 июня 2022, 16:50

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Frank Hoermann/dpagloballook.com

Страны «Большой семерки» продолжат поддержку Украины и давление на российского президента, несмотря на то, что для для этого им приходится принимать «жесткие» решения. Об этом написал в своем твиттере в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он также поблагодарил за участие в саммите G7, который проходит в эти дни в Германии, президента Украины Владимира Зеленского.

«Как G7 мы едины, на стороне Украины и продолжим нашу поддержку. Для этого нам всем приходиться принимать жесткие, но необходимые решения. Спасибо Зеленскому за его участие сегодня. Мы продолжим усиливать давление на Путина. Это [боевые действия в Украине] должно закончиться», - написал Шольц.

Ранее сообщалось, что во время выступления на саммите в режиме видеосвязи Владимир Зеленский предложил лидерам «Большой семерки» создать глобальный механизм конфискации российских активов.