Захарова назвала чудовищными слова Джонсона об урегулировании украинского конфликта, сказанные Макрону

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26 июня 2022, 15:46 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Maksim Konstantinov/globallook.com

Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джосона о том, что любая попытка уладить конфликт в Украине приведет лишь к усилению нестабильности в мире, чудовищно. Так прокомментировала высказывание британского лидера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Джонсон сделал свое заявление в воскресенье во время беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» - мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом воспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и все становится на свои места», - написала Захарова в своем телеграм-канале.