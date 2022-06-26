Песков опроверг данные об экстренном совещании Путина в Кремле

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26 июня 2022, 07:47 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках беседы с представителями средств массовой информации опроверг сообщения о проведении Владимиром Путиным экстренного совещания.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появились данные о том, что Владимир Путин якобы срочно едет в Кремль. Высказывались догадки и возможных причинах случившегося.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, связан ли ночной визит главы государства в Кремль с экстренным совещанием, ответил отрицательно и добавил, что все не так. "Все нормально", – заключил пресс-секретарь президента России.