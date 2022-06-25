Белый дом анонсировал объявления о новых «издержках» для Путина на саммите G7

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25 июня 2022, 20:07 Источник: ТАСС

Борт президента США. Фото: Javier Rojas/globallook.com

На саммите «Большой семерки», который пройдет 26-28 июня в Германии, прозвучат объявления, которые касаются новых «издержек» для российского президента, начавшего военную операцию в Украине. Об этом заявил в субботу на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Брифинг проходил на борту президентского самолета, на котором Джо Байден направляется в Европу для участия в саммитах G7 в Германии и НАТО в Испании.

Кирби пообещал, что на встрече лидеров G7 будут сделаны «некоторые объявления». Однако при этом отказался говорить об их содержании.

«Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом <...> военного конфликта [в Украине], но и тому, как продолжать привлекать к ответственности Путина, обеспечить, чтобы он слышал [это] и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает», - заявил Кирби.



