Лукашенко, говоря об отечестве, заявил, что его границы простираются «от Бреста до Владивостока»

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25 июня 2022, 19:41 Источник: РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

«От Бреста до Владивостока» - так очертил границы «нашего отечества» президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в субботу с российским лидером Владимиром Путиным.

Перед началом переговоров Лукашенко рассуждал, в частности, о необходимости всегда быть готовыми к защите отечества.

«Я ставлю вопрос так: чтобы мы могли быть готовыми ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше отечество от Бреста до Владивостока. Это наша непосредственная обязанность», - заявил белорусский президент.