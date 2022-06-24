Британский премьер Джонсон не исключил высылку нелегальных мигрантов с Украины в Руанду

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24 июня 2022, 14:53 Источник: ТАСС

Борис Джонсон, Tejas Sandhu/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что украинские беженцы, которые незаконным путем окажутся в Соединенном королевстве, могут быть высланы в Руанду.

Британский премьер подчеркнул, что мигранты будут отправлены в Руанду только в тех случаях, если они прибыли в Великобританию нелегально, разрушая безопасные и законные пути попадания в страну.

По сведениям Джонсона, Великобритания выдали 130 тысяч виз украинским гражданам, они могут попасть в в страну двумя законными способами.

"Но если вы приезжаете незаконно, то вы обесцениваете всех, кто прибыл легально... Маловероятно, но высылка в Руанду может произойти", - цитирует Джонсона газета The Guardian.

Для украинцев сейчас в Великобритании действует так называемая спонсорская схема получения убежища: гражданам Украины необходимо иметь на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют беженцам свой кров или же оплату за них отдельного жилья. Британцам, которые принимают у себя беженцев, правительство выплачивает £350 - порядка 450 долларов в месяц.