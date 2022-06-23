В МИД РФ сообщили, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян

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23 июня 2022, 22:47 Источник: ТАСС

Пляж, Греция, фото: ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Греция больше не является безопасной страной для отдыха россиян. Директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон рассказал в интервью ТАСС о поступающих сообщениях о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан России.

По информации российского внешнеполитического ведомства, в условиях непрекращающейся антироссийской риторики со стороны официальных лиц Греции и публикации в местных СМИ дезинформации о событиях на Украине, а российские информисточники там заблокированы, продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и прямой агрессии по отношению к россиянам и русскоговорящим гражданам.

Пилипсон отметил, что имели место случаи избиений, в том числе детей, и после нападений пострадавшим требовалась госпитализация. Греческие банки нередко вольно трактуют введенные ЕС незаконные санкции, блокируют счета россиян по национальному признаку.

По данным, дипломата, в посольство России в Афинах и генконсульство в Салониках ежедневно поступают жалобы россиян на нарушение их законных прав и интересов.

СКР возбудил несколько дел. В МИД рекомендуют россиянам в случае инцидентов подавать заявления в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности.