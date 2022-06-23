Зеленский заявил о подготовке реформы армии Украины, одна из моделей как в Израиле, сначала армия, потом университет

Аргументы Недели → Политика 13+

23 июня 2022, 22:24

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Владимир Зеленский заявил о подготовке реформы армии Украины. Украинский президент во время общения по видеосвязи со студентами в Израиле рассказал, что одна из моделей предполагает: перед получением высшего образования сначала нужно будет отслужить в армии.

По информации ТАСС, на вопрос об организации призыва граждан Украины на службу в вооруженные силы по примеру Израиля, когда гражданин сначала должен отслужить и только потом получить высшее образование, Зеленский ответил, что такая модель рассматривается.

Агентство цитирует Зеленского: "Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте ВСУ и МВД. Есть такая модель. Я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать с общественностью".

По словам Зеленского, "подход будет изменен и для студенчества". Он не уточнил, будут ли призывать в армию Украины девушек, как в Израиле.