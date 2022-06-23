Посол Германии фон Гайр проведёт в «Ельцин Центре» закрытую конференцию для избранных посольством СМИ

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23 июня 2022, 18:22

Ельцин Центр в Екатеринбурге/ из открытых источников

На пятницу, 24 июня, в Екатеринбурге назначена закрытая пресс-конференция немецкого посла в РФ Гезы Андреаса фон Гайра. Мероприятие пройдёт в «Ельцин Центре». На встречу с дипломатом пригласят представителей тех изданий, которые тщательно отбирало посольство ФРГ.

Помимо этого, фон Гайр намерен провести встречу с уральской молодёжью, поделиться «обжигающей правдой», как отметил в пресс-релизе посланник.

Происходит это довольно пространное событие на территории, с точки зрения Запада, весьма ограничивающей свободу слова и выражения мнений. Не сообщалось до текущего момента о похожих мероприятиях, которые на территории любой страны ЕС, включая Германию, проводили бы российские послы.