Москалькова назвала античеловеческой ситуацию с задержанными российскими моряками, которые ничего плохого Украине не сделали

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23 июня 2022, 17:41 Источник: Интерфакс

Татьяна Москалькова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в четверг сообщила, что окончательные договоренности об обмене 77 российских моряков, находящихся на задержанных на Украине судах, не достигнуты.

Омбудсмен отметила, что условия возвращения моряков, которые ничего плохого не сделали ни Украине, ни украинскому обществу, еще будут обсуждаться.

По информации Москальковой, российская сторона предлагала субъекты обмена. "Но не договорились, будем подбирать условия возвращения", - сказала омбудсмен журналистам.

Москалькова рассказала, что Россия просила Украину, чтобы "отпустили моряков безо всяких условий, так как менять их на военнослужащих нельзя, поскольку это неравный обмен". Нельзя обменять и на гражданских лиц, совершивших какие-либо правонарушения".

Москалькова заявило про российских моряков, что они "ничего плохого не сделали ни Украине, ни украинскому обществу". "Их фактически держат как обменный фонд. Это, конечно, недемократично, античеловечески и противоречит всем нормам как законов, так и морали", - подчеркнула омбудсмен.