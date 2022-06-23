Шойгу: региональная группировка войск и система ПВО Союзного государства нуждается в срочном повышении боеготовности

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23 июня 2022, 16:47

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в четверг в Москве провел встречу с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным. В ходе переговоров с белорусским коллегой Шойгу заявил о том, что региональная группировка войск и система ПВО Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии нуждается в срочных мерах по повышению боеготовности.

Как объяснил Шойгу, необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО диктуют обстоятельства.

Глава Минобороны РФ отметил, что этот вопрос сейчас становится все более и более актуальным.

По словам Шойгу, Россия готова оказывать своим белорусским друзьям любую поддержку.