Песков: составить план урегулирования ситуации вокруг Украины можно будет после выполнения Киевом всех требований России

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23 июня 2022, 13:30

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Составить план урегулирования ситуации, сложившейся вокруг Украины, можно будет после выполнения киевскими властями всех требований Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Составить план мирного урегулирования ситуации вокруг Украины можно будет после того, как Киев выполнит все требования российской стороны», — процитирован Песков в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля указал на то, что об упразднении границы РФ с Запорожской областью речи не идет.