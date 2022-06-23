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Генсек НАТО Столтенберг не смог гарантировать быстрого вступления Швеции и Финляндии в альянс

, 08:36 Источник: ТАСС

Генсек НАТО Столтенберг не смог гарантировать быстрого вступления Швеции и Финляндии в альянс
генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong ​​​​​/globallook.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на мероприятии в Брюсселе, организованном американским изданием Politico, заявил, что не может гарантировать скорое вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что его целью по-прежнему является забота о том, чтобы Швеция и Финляндия в ближайшее время могли вступить в НАТО, однако уточнил, что не может этого гарантировать.

Генеральный секретарь альянса отметил, что все еще сохраняет оптимизм по поводу вхождения вышеуказанных стран в организацию, несмотря на возражения руководства Турции.

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