Командир с позывным «Бритва» сообщил, что силы ЛНР и РФ пресекли попытку прорыва украинских боевиков на Лисичанском направлении

Аргументы Недели → Политика 13+

22 июня 2022, 23:05

фото: vk.com/newrussllisichansk

Силы Народной милиции ЛНР и российские военные разбили украинских боевиков при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении. Эту информацию в среду сообщил журналистам командир одного из подразделений НМ ЛНР с позывным "Бритва".

По данным "Бритвы", украинские войска пытаются вернуть свои ранее потерянные позиции и укрепрайоны, но безуспешно.

Командир отметил, что обстановка на Лисичанском направлении в ЛНР стабильно-напряженная, так как ВСУ предпринимают попытки контратак.

По сведениям "Бритвы", во вторник во второй половине дня противником была попытка прорыва по правому флангу. Сражение шло "часа полтора и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции".

Украинские боевики понесли значительные потери в живой силе и технике", - заключил командир одного из подразделений НМ ЛНР.