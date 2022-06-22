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Минобороны РФ: украинские боевики оборудовали казармы и огневые позиции на молокозаводе в Лисичанске

, 22:19 Источник: РИА Новости

Минобороны РФ: украинские боевики оборудовали казармы и огневые позиции на молокозаводе в Лисичанске
начальник НЦУО РФ Mихаил Мизинцев, фото: МOD Russia/via Globallookpress.com

В Луганской Народной Республике украинские боевики оборудовали казармы, огневые позиции и склад вооружения на территории молокозавода в Лисичанске. В среду эту информацию сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По сведениям российского оборонного ведомства, в Лисичанске (ЛНР), на территории молокозавода (Артемовское шоссе), националистами украинских вооруженных формирований оборудованы казармы и огневые позиции, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства.

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