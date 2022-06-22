Минобороны РФ: украинские боевики оборудовали казармы и огневые позиции на молокозаводе в Лисичанске

В Луганской Народной Республике украинские боевики оборудовали казармы, огневые позиции и склад вооружения на территории молокозавода в Лисичанске. В среду эту информацию сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По сведениям российского оборонного ведомства, в Лисичанске (ЛНР), на территории молокозавода (Артемовское шоссе), националистами украинских вооруженных формирований оборудованы казармы и огневые позиции, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства.