Глава группировки сил обороны Киева Павлюк: после взятия Донбасса Россия может возобновить наступление на столицу Украины

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22 июня 2022, 19:30 Источник: Военное обозрение

Глава обороны Киева Александр Павлюк

Александр Павлюк, украинский генерал, командующий группировкой сил и средств обороны Киева, призываю всех киевлян и гостей столицы Украины не терять бдительность и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

По мнению Павлюка, российские войска могут возобновить наступление на Киевском и Черниговском направлениях.

Украинский генерал считает, что после взятия Донбасса российская армия проведет перегруппировку, пополнит личный состав и вооружение, и может возобновить наступление на Киев.

Глава Киевской обороны «раскрыл планы противника» украинским СМИ, - сообщает портал «Военное обозрение». По словам украинского генерала, если российские войска добьются успеха вдоль линии столкновения на Харьковщине, Луганщине, Донецкой, Херсонской областях, то российское командование сможет перебросить значительную часть сил на Киевское направление, чтобы сформировать там новую ударную группировку.

Павлюк сказал, что сейчас наибольшую опасность для Киева представляет вероятность массированных ракетных обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ «по критическим объектам государственного управления, военной и гражданской инфраструктуры». Он подчеркнул, что прикрытие Киева силами ПВО достаточно надежное и постоянно укрепляется, попадания в случае массированного ракетного удара возможны.

Павлюк сообщил о реальной ситуации на «восточном фронте»: украинские военные, нацбаты и наемники массово гибнут в котлах, сдаются или дезертируют и заключил, что перегруппировка российской армии не за горами.