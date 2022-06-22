Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин: «Для нас важный вопрос, что будет с комбинатом «Азовсталь», на котором работали 12 тысяч человек

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22 июня 2022, 18:55

Марат Хуснуллин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин выразил мнение, что в Мариуполе металлургический комбинат «Азовсталь» не будут останавливать. В эфире телеканала «Россия-24» вице-премьер пояснил, что вопрос о мариупольском предприятии, на котором работали порядка 12 тысяч сотрудников, важен.

Власти Донецкой народной республики, глава ДНР Денис Пушилин сообщали, что разрушенный во время боевых действий металлургический комбинат в Мариуполе не будут восстанавливать. По словам Пушилин, на его территории можно построить парк или жилые дома.

По мнению, Марата Хуснуллина, останавливать предприятие не следует. «... мы все склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно, — сказал он. Хуснуллин поделился: «Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя. Видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тысяч человек».

Он также добавил, что основные параметры плана развития этого города утвердят в течение месяца.