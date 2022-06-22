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Замглавы Госдепа Шерман: США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности и готовы работать над их устранением

, 16:41

Замглавы Госдепа Шерман: США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности и готовы работать над их устранением
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Соединенные Штаты понимают законные озабоченности Российской Федерации в сфере безопасности и готовы работать над их устранением. На это, как передает РИА Новости, указала Венди Шерман, заместитель главы американского Государственного департамента.

«США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности и готовы работать над их устранением, заявила заместитель госсекретаря Шерман», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в среду сообщалось, что заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал огромным влияние Вашингтона при принятии Литвой решения о блокировке транзита в Калининград.

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