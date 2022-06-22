Песков: Путин 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, не будет выступать с речью или заявлением

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22 июня 2022, 13:30 Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не выступит с заявлением или речью в День памяти и скорби, который отмечается в России 22 июня, в дату начала Великой Отечественной войны. Об этом заявил в ходе пресс-колла в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос, ожидается ли в среду обращение президента, Песков ответил: «Нет».

Как сообщил сайт Кремля, 22 июня Владимир Путин почтил память погибших в Великой Отечественной войне возложением венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии приняли участие ветераны войны, участники спецоперации, выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню возложил также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.