Медведев заявил, что Запад массированно переманивает российских специалистов

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21 июня 2022, 19:14 Источник: РИА Новости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Dmitry Medvedev/globallook.com

Запад предпринимает массированные попытки переманить российских специалистов. Об этом рассказал на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Говоря о давлении, которое оказывается на Россию в этой сфере, Медведев перечислил используемые Западом методы.

«Это и кибератаки, и технологическая блокада, и массированная обработка наших специалистов с целью переманить их за границу», - сказал он.

Медведев подчеркнул, что ничего нового в такой тактике нет.

«Давно было ясно, что при первом удобном случае Запад начнет подобные рычаги давления использовать и что мы должны иметь надежную защиту от атак наших оппонентов» - сказал замглавы Совбеза.

Ранее Дмитрий Медведев высказался по вопросу переговоров с США по соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений: «Пусть [США] сами прибегут или приползут и попросят об этом».