Слуцкий: по логике главы Еврокомиссии, ради сдерживания России все теперь должны «отморозить уши»

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21 июня 2022, 15:20 Источник: Telegram

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Фото: Russian State Duma/globallook.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал обращение главы Еврокомиссии Урусулы фон дер Ляйен, которая предложила европейцам снизить температуру в радиаторах отопления на два градуса, чтобы заместить все поставки российского газа по «Северному потоку».

«По логике главы ЕК, ради сдерживания России все теперь должны, как в той пословице, «отморозить уши». Назло кому только? Самих-то европейцев вряд ли спросили, готовы они пойти на это или нет. Как и о том, согласны ли они терпеть инфляцию, рост цен и прочие прелести политики евроатлантической солидарности», - написал Слуцкий во вторник в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что подобные действия западных политиков усиливают позиции противников евроинтеграции. По мнению парламентария, примером тому стали прошедшие в воскресенье выборы во Франции, которые показали значительное укрепление позиций «Национального объединения» во главе с Марин Ле Пен.