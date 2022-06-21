Аргументы Недели → Политика 13+

21 июня 2022, 15:04

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, Edijs Palens / globallookpress.com

Латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил надежду на то, что Киев станет членом Европейского союза раньше 2050 года. Об этом информирует РИА Новости.

«Глава МИД Латвии надеется, что Украина вступит в Евросоюз раньше 2050 года: "Это не будет, я надеюсь, в середине этого столетия. Я думаю, ближе"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сделал заявление о том, что Украина, находясь под контролем Соединенных Штатов, могла стать площадкой для создания биологического и ядерного оружия.