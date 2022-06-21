Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что РФ использовала далеко не весь потенциал в рамках спецоперации на Украине

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21 июня 2022, 12:22 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, imago/fot. tedi/newspix.pl/globallook.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утром во вторник, 21 июня, заявил, что Россия с начала проведения специальной военной операции на Украине использовала далеко не весь свой потенциал.

Матеуш Моравецкий в рамках совещания с дипломатическим корпусом в Варшаве подчеркнул, что Россия является мощным государством с большим потенциалом, причем к настоящему моменту задействована лишь его часть.

Премьер Польши также заметил, что ряд стран-членов ЕС не против того, чтобы военнослужащие Украины сложили оружие. Моравецкий признал, что в европейской солидарности есть трещина.