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Секретарь СБ РФ Патрушев прибыл в Калининград провести совещание по безопасности региона

, 11:22

Секретарь СБ РФ Патрушев прибыл в Калининград провести совещание по безопасности региона
Николай Патрушев, секретарь СБ РФ, MFA Russia/ Globallookpress.com

В Калининградскую область сегодня, 21 июня, прибыл секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Чиновник намерен провести совещание по вопросам национальной безопасности на северо-западе России.

«Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав СЗФО, представителей ряда министерств и ведомств», − цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Совбеза. При этом, подчёркивается, что поездка была запланирована задолго до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область.

Патрушев запланировал на этот рабочий визит встречу и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Глава Совбеза ежегодно проводит такие совещания во всех федеральных округах России по поручению президента Владимира Путина. Очередность, место и дата проведения совещаний определяются заранее.

Ранее стало известно, что сотрудники Минэкономразвития Калининградской области во вторник, 21 июня, представили вниманию общественности весь список товаров, транзит которых через свою территорию запретила Литва.

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