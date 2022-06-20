Депутат Рады Безуглая сообщила о тайной поездке Зеленского в Лисичанск: приехал увидеть своими глазами и попал под обстрел

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20 июня 2022, 22:43 Источник: URA.RU

В. Зеленский, офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский недавно тайно посетил город Лисичанск. Народный депутат Украины Марьяна Безуглая написала о поездке украинского президента в Донбасс, чтобы лично посмотреть ситуацию, в своих соцсетях.

По информации нардепа, во время своего визита в Лисичанск Зеленский попал под обстрел, - сообщает URA.RU. «Приехал увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами», — сообщила Марьяна Безуглая.

(фото из соцсетей М. Безуглая)

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале спецоперации на территории Украины с целью защиты населению Донбасса. Российские военные и военные ЛНР совместно освободили почти всю территорию республики, кроме города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.