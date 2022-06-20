Вышедшие с «Азота» по «счастливой случайности» мирные люди рассказали о катастрофической гуманитарной ситуации на заводе

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20 июня 2022, 22:19

Андрей Марочко, фото из соцсети Вконтакте

Вышедшие с химического предприятия «Азот» в Северодонецке по «счастливой случайности» мирные граждане в понедельник рассказали о катастрофической гуманитарной ситуации на территории завода.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Соловьев Live» 20 июня рассказал, что некоторым мирным жителям удалось выйти с территории химзавода «Азот» «по ухищрениям или по счастливой случайности».

Марочко также сказал, что вышедшие люди с «Азота» называют катастрофической гуманитарную ситуацию на территории предприятия.

Ранее сегодня подполковник Андрей Марочко сообщил о том, что укрывающиеся на химзаводе «Азот» украинские боевики начали выкидывать белые флаги.