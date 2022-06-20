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Союзные силы России и ЛНР взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом

, 20:43

Союзные силы России и ЛНР взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Союзные силы войск России и Луганской народной республики взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом. Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко в понедельник поделился информацией о том, что российские военные и военные республики  прошли населенный пункт Камышеваха и на попаснянском направлении успешно идут в направлении населенного пункта Лисичанск.

По словам Марочко, сейчас украинские группировки войск, которые находятся в Горском и Золотом, уже в оперативном окружении". Подполковник рассказал об этом в эфире "России 24".

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил об освобождении поселка Тошковка, расположенного в направлении Лисичанска. После взятия этого населенного пункта военные России и республики могут развивать дальнейшее наступление на Лисичанск.

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