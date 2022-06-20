Песков заявил, что выбранный Украиной стиль ведения переговоров не принес стране ничего хорошего

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 20 июня, заявил что выбранный Украиной стиль ведения переговоров не принес стране ничего хорошего.
Дмитрий Песков, комментируя заявление Киева о готовности вернуться к переговорному процессу с Москвой в августе после того как Украина, возможно, проведет на некоторых участках контрнаступление , заявил, что речь идет о более чем красноречивой демонстрации "переговоров по-украински".
Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что российской стороне давно известна стилистика переговоров Украины, которая ничего хорошего Киеву не принесла.