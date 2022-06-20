Песков заявил, что выбранный Украиной стиль ведения переговоров не принес стране ничего хорошего

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20 июня 2022, 14:27 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник, 20 июня, заявил что выбранный Украиной стиль ведения переговоров не принес стране ничего хорошего.

Дмитрий Песков, комментируя заявление Киева о готовности вернуться к переговорному процессу с Москвой в августе после того как Украина, возможно, проведет на некоторых участках контрнаступление , заявил, что речь идет о более чем красноречивой демонстрации "переговоров по-украински".

Пресс-секретарь Владимира Путина уточнил, что российской стороне давно известна стилистика переговоров Украины, которая ничего хорошего Киеву не принесла.