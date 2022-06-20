Аналитик Foreign Policy Раф: Германия готова перестать помогать Украине, чтобы «не унижать» Россию

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20 июня 2022, 07:58 Источник: РИА "Новости"

флаг Германии, https://unsplash.com/photos/mhKEfPSAMNw

Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф в статье для журнала Foreign Policy заявил, что ФРГ выступает против "унижения" России и готова ради достижения этой цели пренебречь помощью Украине.

По мнению Питера Рафа, о такой позиции свидетельствуют "тайные переговоры", которые Берлин якобы ведет с Москвой. Аналитик заявил, что подобные действия говорят о готовности Германии разочаровать Украину, нежели "унизить" РФ.

Эксперт предположил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разделяет позицию лидера Франции Эммануэля Макрона по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Раф также подчеркнул незначительность военной помощи, которую Берлин оказывает украинской стороне.