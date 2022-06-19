Бывший премьер Британии Гордон Браун рассказал, что во время визита в Москву в 2006 году Путин зачитывал ему досье на него

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19 июня 2022, 18:39 Источник: РБК

Экс-премьер Британии Гордон Браун. Фото: I-Images/globallook.com

Экс-премьер Великобритании Гордон Браун рассказал газете The Telegraph о своей встрече в 2006 году с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер зачитал ему досье на него.

16 лет назад Браун занимал пост канцлера казначейства Соединенного королевства. Вспоминая свой визит в Москву, он рассказал, что в Кремле его посадили на очень низкий стул - «чтобы я смотрел на него [Путина] снизу вверх». Затем, уже по ходу беседы, российский президент, по словам Брауна, достал досье на него и начал зачитывать.

«[Путин] хотел доказать мне, что знает меня больше, чем я себя», - прокомментировал этот эпизод Браун.

По мнению британского экс-премьера, единственный язык, который понимает российский президент, - это сила.

«Слабостью он будет пользоваться», - подчеркнул Браун.

Ранее, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, Владимир Путин назвал спецоперацию в Украине «спасательным кругом» для Запада.