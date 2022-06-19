В День медицинского работника в ЛНР наградили военных врачей из Чечни

В честь Дня медицинского работника в Луганской Народной Республике наградили группу военных врачей из Чечни. Соответствующую информацию предоставил в воскресенье корреспондент РИА Новости.
В распоряжении главы ЛНР Леонида Пасечника, которое было подписано по этому поводу, подчеркивается, что врачи из Чечни награждаются за высокое профессиональное мастерство и верность своему долгу.
Журналисты сообщают, что медики получили грамоты от главы Луганской Народной республики, а начальник медико-санитарной части МВД РФ по Чеченской республике Рамзан Альдебиров был удостоен медали "За спасение жизни".