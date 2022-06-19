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Аргументы Недели Политика 13+

WSJ: Путин нанес удар по наиболее уязвимому месту лидеров европейских стран – электоральному рейтингу

, 12:50 Источник: РИА "Новости"

WSJ: Путин нанес удар по наиболее уязвимому месту лидеров европейских стран – электоральному рейтингу
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Издание The Wall Street Journal заявило, что решение главы РФ Владимира Путина ограничить поставки газа в страны Европы нанесло удар по самому уязвимому месту европейских лидеров – электоральному рейтингу.

Авторы материала выразили мнение, что первым с вышеуказанной проблемой столкнется президент Франции Эммануэль Макрон.

Отмечается, что последние опросы общественного мнения демонстрируют, что кандидаты французского лидера в рамках финального раунда парламентских выборов набирают примерно такое же количество голосов избирателей, как и соперники, которые критикуют Макрона из-за инфляции в стране.

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