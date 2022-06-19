Политолог Светов счел «вызовом» намерение НАТО назвать Россию «угрозой безопасности»

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19 июня 2022, 11:23

флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Политолог Юрий Светов в рамках беседы с журналистами в воскресенье оценил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия для организации является "угрозой безопасности".

Юрий Светов уточнил, что отношение к РФ как к "угрозе безопасности" начало формироваться давно. Политолог в разговоре с RT напомнил, что ранее стали звучать слова о прекращении действия Основополагающего акта Россия – НАТО, а также о том, что Североатлантический альянс больше не связан никакими ограничениями. "Пошли разговоры о том, что Россия – враг", – добавил эксперт.

Светов заметил, что высказывание Столтенберга о планах участников саммита альянса в Мадриде объявить, что для организации Россия больше не партнер, является для страны вызовом.