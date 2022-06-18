Власти Херсона заявили, что «Правый сектор»* назначил своего проректора морской академии

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18 июня 2022, 11:25 Источник: РИА Новости

фото из открытых источников

Бывший проректор Херсонской государственной морской академии (ХГМА) Александр Шумей был назначен на должность проректора от "Правого сектора"*, хотя профильного образования у него нет.

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил перед сотрудниками ХГМА по случаю назначения нового ректора и рассказал, что Шумей был назначен проректором в качестве "смотрящего".

"Товарищ Шумей ... был назначен по националистическим взглядам, как смотрящий от "Правого сектора"*, националистов и так далее. Он выполнял определенные процессы", - цитирует Стремоусова РИА Новости. Он напомнил, что были некоторые преподаватели, третированные студентами.

"Не может морская академия участвовать в политических играх и не будет. Мы это сделаем максимально просто и быстро",- подчеркнул он. Стремоусов призвал вспомнить лучшие времена и отметил, что власти Херсона позаботятся, чтобы у нынешних студентов была практика, место работы.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.