Хиллари Клинтон: США вышли бы из НАТО, если бы Трампа переизбрали президентом в 2020 году

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18 июня 2022, 08:58 Источник: ТАСС

Хиллари Клинтон,Snapshot/F.Boillot/Geisler-Fotop

Американский политик Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США и бывший кандидат в президенты страны считает, что Соединенные Штаты вышли бы из НАТО, если бы в 2020 году президентом переизбрали Дональда Трампа, а не выбрали Джозефа Байдена. Оно опубликовано 17 июня на сайте издания.

"Если бы Трамп победил в 2020 году, он бы спровоцировал выход из НАТО. У меня нет в этом сомнений", - сказала политик. Клинтон назвала последовательное расширение НАТО на восток после распада СССР верной политикой. "Считаю аргументы против этого в лучшем случае наивными, так как то, что мы сейчас видим, наглядно показывает почему расширение альянса было необходимо", - пояснила Хиллари Клинтон.

Клинтон также считает, что возвращение Трампа в Белый дом в 2024 году - якобы единственное, что дало бы России реальный шанс одержать победу на Украине.

Она убеждена, что Трамп обязательно выставит свою кандидатуру от Республиканской партии на будущих выборах.