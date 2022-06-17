Путин: штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком нецелесообразно

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17 июня 2022, 19:29 Источник: РБК

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин в пятницу, 17 июня, заявил, что для прекращения обстрелов населённых пунктов Донбасса необходимо выйти в тыл укрепленных районов, и для этого потребуется время. Президент РФ на ПМЭФ сообщил, что штурмовать укрепрайоны под Донецком нецелесообразно.

Путин подчеркнул, что удары по жилым районам Донецка — «несомненно, преступления против человечества».

Он рассказал, что на территории, откуда ведутся обстрелы, созданы укрепрайоны, рядом с ними хорошо воюют местные жители. Но попытка штурмовать укрепрайоны приведет к большим потерям.

По сведениям Путина, сейчас ведется «работа по заходу в тыл этих укрепрайонов», на это потребуется время, но обстрелы неизбежно прекратятся. По его информации, преимущество в артиллерии у российских войск есть.

Путин пояснил, что российская армия думает о том, чтобы не превращать города Донбасса в «подобие Сталинграда».